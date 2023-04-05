Два старых трамвая из Челябинска безвозмездно передадут в Свердловскую область

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два старых трамвая из Челябинска передадут в город Краснотурьинск Свердловской области. В небольшом областном центре, где проживает около 55 тыс. человек, сейчас ходит один вагон. Об этом рассказал КП-Челябинск заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

– Два вагона покрасили, обновили сиденья, привели в надлежащий вид. Сейчас готовим документы для передачи в безвозмездное пользование, – рассказал Игорь Абрамовских.

В Челябинске часть самых старых трамваев в ближайшее время планируют снять с маршрутов и отправить «на металлолом».

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