В Челябинской области на территории 22 муниципалитетов ввели третий класс пожарной опасности

В Челябинской области возрос риск возникновения лесных пожаров
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сразу в 22 муниципалитетах Челябинской области был установлен третий класс пожарной опасности. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
— Третий класс пожарной опасности характеризуется тем, что к возникновению природных пожаров приводит, в большинстве случаев, источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Всего существует пять классов пожарной опасности. Они определяются в зависимости от погодных условий – температуры, скорости ветра и осадков:
I - опасность отсутствует;
II – малая;
III – средняя;
IV – высокая;
V – чрезвычайная.
Накануне в Катав-Ивановском районе ввели особый противопожарный режим. В лесах на территории муниципалитета запретили разводить костры, разжигать мангалы для шашлыков, поджигать мусор и сухую траву.
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