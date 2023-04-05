В Челябинской области на территории 22 муниципалитетов ввели третий класс пожарной опасности

В Челябинской области возрос риск возникновения лесных пожаров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сразу в 22 муниципалитетах Челябинской области был установлен третий класс пожарной опасности. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

— Третий класс пожарной опасности характеризуется тем, что к возникновению природных пожаров приводит, в большинстве случаев, источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Всего существует пять классов пожарной опасности. Они определяются в зависимости от погодных условий – температуры, скорости ветра и осадков:

I - опасность отсутствует;

II – малая;

III – средняя;

IV – высокая;

V – чрезвычайная.

Накануне в Катав-Ивановском районе ввели особый противопожарный режим. В лесах на территории муниципалитета запретили разводить костры, разжигать мангалы для шашлыков, поджигать мусор и сухую траву.

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