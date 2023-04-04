В Челябинской области на территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим

Особый режим вводят, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 4 апреля, на территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

— В период особого противопожарного режима вводятся ограничения на применение открытого огня, а также значительно увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Во время действия особого противопожарного режима нельзя в лесах разводить костры, разжигать мангалы для шашлыков, поджигать мусор и сухую траву. За нарушение запретов гражданам грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, организациям – от 400 до 800 тысяч рублей.

Напомним, с 1 апреля практически во всех городах Челябинской области был введен пожароопасный сезон. На оставшихся территориях региона к таким мерам собираются прибегнуть 20 апреля.

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