В Челябинске трамвай смяла упавшая на него электроопора

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске опора контактной сети упала на трамвай. Это произошло 4 апреля в депо №1. Обошлось без пострадавших, но столб расплющил кабину вагона.

Авария на полтора часа обесточила часть трамвайной электросети, из-за нее пришлось закрыть движение вагонов по улицам Первой Пятилетки и Труда. Как сообщил один из работников «ЧелГЭТ», вечером трамваи не смогли из-за рухнувшего столба заехать в депо, вагонам пришлось ночевать на конечных остановках.

Директор транспортного предприятия Дмитрий Усачев рассказал, что большую часть последствий аварии удалось ликвидировать к вечеру 4 апреля, на движение трамваев на следующий день она не повлияла.

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