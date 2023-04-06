«Сделала бомжами две семьи»: риелтора из Магнитогорска отправили в колонию на 7 лет за мошенничество

Это уже не первое преступление, которое она совершила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор 47-летнему риелтору, которая обманывала своих клиентов. Известно, что в 2019-2021 годах она предлагала им свои услуги, но по факту просто втиралась в доверие и похищала деньги. Таким образом она смогла заработать больше 4,1 млн рублей.

Жертвами мошенницы стали 10 человек, при этом две семьи она вообще сделала бомжами. После продажи жилья женщина забрала деньги себе, не купив им новые квартиры. В итоге против нее завели уголовное дело, а теперь и вынесли приговор.

— Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, около 2,7 млн рублей она должна будет выплатить пострадавшим. Известно, что женщина уже была судима за мошенничество.

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