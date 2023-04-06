В Челябинской области с 1 мая изменятся правила получения пенсии наличными

Наличные пенсионерам принесут почтальоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области, как и по всей России, с 1 мая доставлять пенсии наличными на дом смогут только сотрудники «Почты России».

В апреле выдавать пенсионерам деньги продолжают также сотрудники фирм, у которых есть специальные договоры с Социальным фондом. Но со следующего месяца постучать в квартиру, чтобы передать пенсию или социальное пособие, смогут только почтальоны. Новый порядок начнет действовать из-за поправок, которые внесли в российские законы.

Как сообщили в УФПС по Челябинской области, никого из пенсионеров без денег не оставят. График выплат останется прежним.

— Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому, — сообщили в управлении почтовой связи. — Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день.

Дополнительные заявления писать не потребуется. Всех, кто получал пенсии через альтернативные организации, автоматически передадут «Почте России».

Для пенсионеров, которым ежемесячные выплаты перечисляют на банковские карты, с введением новых правил ничего не изменится.

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