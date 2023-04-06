В Челябинске сократили площадь застройки межуниверситетского кампуса и укоротили лыжероллерную трассу

Проект кампуса проходит последние согласования.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Сегодня на публичных слушаниях в Челябинске рассмотрели отклонение от параметров разрешенной застройки Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Общая площадь проекта сократиться из-за существующей лыжероллерной трассы. Об этом рассказала представитель Челябинской концессионной компании, которая занимается проектированием, Елена Орлова.
— Возле ЧелГУ необычная форма земельного участка, так как включает в себя лыжероллерную трассу, — уточнила Елена Орлова. — Она занимает большую территорию, поэтому отклонение от параметров пришли согласовать на публичные слушания. В итоге мы получаем коэффициент меньше минимального.
Также Елена Орлова рассказала, что из-за размещения новых гостиниц и конференц-зала, придется убрать часть лыжероллерной трассы которая сейчас проходит вдоль улицы Наркома Малышева, зато увеличат кольцо в районе Университетской набережной.
Лыжероллерную трассу придется реконструировать.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Строительство межуниверситетского кампуса уже началось на месте бывшей парковки ЧелГУ. Первой построят гостиницу-общежитие для студентов и преподавателей. Здание сдадут к марту 2024 года. Также в кампус войдут новые учебные корпуса, конференц-зал. Отдельно разрабатывается проект озеленения.
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