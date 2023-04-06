Без костров и прогулок в лесу: в Миассе ввели особый противопожарный режим

За нарушение запретов предусмотрены штрафы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 6 апреля, на территории Миасса ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

— В связи с повышением пожарной опасности на территории Миасского городского округа, исполняющим обязанности главы Дмитрием Проскуриным подписано постановление о введении особого противопожарного режима, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В Челябинской области Миасс стал по счету третьим муниципалитетом, где был введен особый противопожарный режим. Ранее эту меру приняли в Катав-Ивановском и Нагайбакском районах.

Во время действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса, разводить костры, а также поджигать мусор, сухую траву и легковоспламеняемые предметы. Разжигать мангалы для шашлыков можно, но только на специально оборудованных площадках. За нарушение правил гражданам грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, организациям – от 400 до 800 тысяч рублей.

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