На реконструкцию улицы Гранитной в Челябинске собираются потратить полмиллиарда рублей

Работы собираются завершить в 2025 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске ищут подрядчика для реконструкции улицы Гранитной. Начальная цена контракта составляет 530 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные с портала Госзакупок.

Работы на ул. Гранитной будут вестись на участке от Копейского шоссе до ул. Дзержинского. Подрядчику нужно будет сделать тротуары, газоны и двухполосную дорогу. Ему также предстоит перенести подземные и наземные линии связи, сети канализации и водопровода, обустроить парковочные места с освещением и дорожными знаками.

Срок окончания работ – октябрь 2025 года.

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