В Челябинской области 4 рыбака погибли на озере, лед не выдержал и спешивших на выручку спасателей

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасателям не удалось вовремя к ним добраться:

В Челябинской области 4 рыбака погибли, провалившись под лед на озере Комкуль. Трагедия произошла недалеко от деревни Бурино Кунашакского района. Спасатели старались добраться до тонущих, но не успели.

Мужчины удили рыбу на тающем весеннем льду, затвердевшая поверхность озера под ними проломилась. Очевидцы вызвали спасателей.

Когда к озеру приехали сотрудники МЧС, над водой виднелись лишь два человека. У сотрудников экстренной службы была с собой резиновая надувная лодка, но использовать ее оказалось невозможно: острые края льда могли прорезать и потопить плавсредство.

Сотрудник МЧС надели спасательные жилеты и по-пластунски поползли к тонущим. Лед стал настолько хрупким, что даже так не выдерживал людей и проламывался. Спасатели проваливались в полыньи, но все же пытались добраться до рыбаков. Была надежда на коллег из Кыштыма и Челябинска, которые в это время ехали к озеру.

— Прибывшие специалисты кыштымского отряда на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

— В 500 метрах от берега объединенной командой спасателей с аэролодки при помощи «кошек» обнаружены тела трех погибших, — добавили в региональной поисково-спасательной лужбе. — Поиск четвертого рыбака продолжается.

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