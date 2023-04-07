«Не хотели отдавать ребенка»: пьяная женщина устроила драку с полицейским в детском саду

Женщина подралась с полицейским прямо в детском саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске будут судить 37-летнюю женщину, которая подралась в детском саду с полицейским. Инцидент случился еще в октябре 2022 года, когда пьяная мадемуазель пришла за своим чадом. Воспитатели увидели, в каком состоянии она находится, поэтому отказались выдавать ей ребенка.

Вместо этого сотрудники детсада вызвали полицию. Приехал сотрудник ППС, с которым у мамочки и начался конфликт. После словесной перепалки она ударила его по лицу головой, а затем еще и локтем. В итоге полицейский получил черепно-мозговую травму. Почувствовав себя неуязвимой, женщина вдогонку накидала еще и угроз.

В итоге против нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

— Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кстати, свою вину женщина полностью признала.

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