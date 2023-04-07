Рекультивировать свалку в Магнитогорске будет «дочка» Росатома

На рекультивацию свалки в Магнитогорске уйдет 2 года и 2 млрд рублей. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Рекультивацией свалки в Магнитогорске займется акционерное общество «Русатом Гринвей», которая входит в Госкорпорацию «Росатом». Как сообщили в правительстве Челябинской области, компания приступит к работе уже в мае 2023 года.

— Рекультивация Магнитогорской свалки пройдет по той же технологии, что и Челябинской свалки в 2021 году, — пояснил замминистра регионального минэкологии Сергей Лавров. — Сначала будет сформировано геометрически правильное «тело» свалки, затем его изоляция инертным и геосинтетическими материалами. После специалистам предстоит смонтировать систему сбора и отвода фильтрата и биогаза. На завершающем этапе посеют траву.

Общая площадь свалки Магнитогорска составляет 60 гектаров. Они была открыта еще в 1957 году и накопила более 5 млн кубических метров отходов. При этом жилые дома находятся меньше чем в километре от свалки.

Рекультивация пройдет за 2 года по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Федеральное финансирование составит около 2 млрд рублей.

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