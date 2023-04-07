«Огонь распространялся молниеносно»: под Челябинском отстояли поселок от пожара

Пожар раздувал сильный ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Челябинском 7 апреля произошел серьезный природный пожар. Огонь охватил 5 гектаров в окрестностях поселка Трубный.

— Из-за порывов ветра огонь молниеносно распространялся в сторону населенного пункта, а также в лесной массив. Существовала реальная угроза дачным домам, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пламя вместе тушили участники поселковой добровольной пожарной команды, сотрудники МЧС, противопожарной службы и лесничества. Трубный по границе срочно опахали трактором, чтобы преградить дорогу огню. В результате пожар удалось потушить, дома он не затронул.

Сейчас выясняют причины происшествия.

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