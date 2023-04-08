Поселок под Челябинском остался без воды из-за аварии

Воды нет во всем поселке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Западный Сосновского района 8 апреля пропало водоснабжение. Жители сообщают, что воды нет еще с ночи.

В администрации Кременкульского сельского поселения, в которое входит Западный, сообщили, что отключения произошло из-за аварии на водозаборной станции. Для жителей обеспечили подвоз технической воды — пожарную цистерну с ней отправили к магазину «Магнит» в центре поселка.

По предварительным данным, авария связана с движением тающего льда на Шершневском водохранилище.

В диспетчерской службе «Южуралводоканала» сообщают, что проблему пытаются устранить, но точные сроки пока назвать не могут.

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