В Магнитогорске из горящего дома спасли кота

Кот остался один в садовом домике Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Челябинской области сотрудники МЧС спасли кота из горящего садового дома. Пожар случился в магнитогорском СНТ «Металлург-2».

Хозяева кота опубликовали благодарность пожарным в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

— Ребята, огромное спасибо за оперативные действия и за спасенного нашего кота! — написали они. — Дай бог вам здоровья и как можно меньше работы!

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Хозяев дома не было. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров прежде, чем его потушили.

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