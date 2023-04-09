В Челябинске мужчина напал на 83-летнюю пенсионерку и украл у нее сумку

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Мужчина, заметив пенсионерку на улице, какое-то время следовал за ней. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, он осознавал, что пожилая женщина не сможет дать ему отпор, к тому же шла она с тростью. В тот момент, когда бабушка заходила в подъезд своего дома, грабитель выхватил из ее рук сумку, в которой находилось около 6 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий вора нашли. Им оказался 36-летний мужчина. Ранее он уже был судим за совершение разбойного нападения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Теперь мужчина ожидает приговора в изоляторе временного содержания.

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