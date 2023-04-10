В Челябинской области прогнозируют летнюю погоду

В Челябинской области будет солнечно, но ветрено Фото: Михаил ФРОЛОВ

После похолодания до -12 градусов в Челябинскую область придет новая волна потепления. В середине недели температура воздуха поднимется до +18.

По прогнозам метеорологов, холодной будет ночь на вторник 11 апреля. Температура воздуха опустится до -2, -7, а в низинах даже до -12 градусов.

Во вторник днем специалисты ожидают потепление до +8, +13. Днем в среду будет уже +11, +16. А в четверг 13 апреля настанет почти летнее тепло, воздух прогреется до +13 +18 градусов.

Осадков 10-13 апреля не прогнозируют. Но южноуральцев предупреждают о ветре, который при порывах может достигнуть скорости 13 метров в секунду.

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