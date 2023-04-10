В Челябинской области выявили два случая заболевания корью

В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от кори Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два случая кори выявили в Челябинской области с начала года. Заболевание подтвердилось у двухлетнего ребенка и медработника. Также ведется наблюдение за тремя очагами с подозрением на инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ребенок не привит от кори из-за медицинского отвода. Он контактировал с заболевшим из Москвы. Что касается медработника, то он проживает в Челябинске и за пределы региона не выезжал.

— В связи с ухудшением эпидемической обстановки Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация, — уточнили в ведомстве.

Главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик ранее рассказывала, что за последнее время в регионе были две большие вспышки заболевания корью – в 2011 и в 2018 годах. В обоих случаях вирус подхватывали дети. В 2011 году сначала заболела мама новорожденной девочки, а после нее уже сам ребенок. Врачи приложили много усилий, чтобы спасти их. В 2018 году корь сначала «завезли», а потом и «увезли» из региона. Пятилетняя девочка подхватила вирус, находясь в самолете.

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