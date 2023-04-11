В Челябинской области пожароопасный сезон наступил на 10 дней раньше прошлого года

Пик пожаров ожидают в ближайшее время, ситуация осложняется отсутствием осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году по состоянию на 11 апреля в Челябинской области случился лишь один пожар на площади 2,5 гектара. В этом году за 10 дней в регионе зарегистрировано уже 73 возгорания.

По словам и.о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина, пик пожаров придется на ближайшее время.

– Обстановка на фоне других регионов Урала у нас наиболее сложная. В Кургане и Тюмени пока не наблюдается сильного всплеска. Похуже ситуация в Свердловской области, – сообщил он.

Вместе с тем, по информации чиновника, введение особого противопожарного режима по всей области пока не планируется, но такая возможность не исключается.

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