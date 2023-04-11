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НовостиОбщество11 апреля 2023 15:22

Челябинские полицейские задержали двух наркокурьеров с крупной партией героина

Из незаконного оборота изъято почти 2 кг запрещенных веществ
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские полицейские задержали двух наркодилеров, у которых обнаружили порядка 2 кг героина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Двух парней 23 и 24 лет поймали с поличным, когда они приехали на Audi к гаражам и начали делать закладку между металлическими боксами. При задержании полицейские изъяли из тайника почти 1 кг героина, приготовленного к дальнейшей продаже. А при обысках по месту проживания злоумышленников они обнаружили еще 800 граммов запрещенного вещества.

Задержанными оказались жители Екатеринбурга. Героин в Челябинск они везли из своего региона. В отношении парней возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере. Сейчас ведется поиск других участников наркотрафика.

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