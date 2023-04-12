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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:53

На реке Миасс в центре Челябинска установили станцию сапбординга

Для спуска на воду теперь есть плавучая платформа
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

На новой набережной в центре Челябинска снова появилась станция сапбординга. Из плавучих блоков на реке собрали платформу. Через нее любителям водного спорта и отдыха будет удобней спускаться с берега.

Установкой понтона совместно занимались представители спортшколы по гребле на байдарках и каноэ, активисты, увлекающиеся плаванием на сапбордах и каяках.

— Этим летом планируют продолжить обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования, — рассказали о будущем водной станции в мэрии Челябинска.

Напомним, впервые станцию сапбординга в центре города открыли в прошлом году. Старт спортивного сезона тогда отметили массовым заплывом на досках и каяках.

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