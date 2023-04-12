В Челябинской области школьники гуляли по свалке и устроили крупный пожар

Жители Локомотивного жалуются на дым от пожара, которым заволокло поселок Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мусорный полигон загорелся в Локомотивном городском округе. Свалку подожгли подростки.

Как сообщили в администрации муниципалитета, пожар начался еще вечером 10 апреля. К утру следующего дня огонь охватил уже 700 квадратных метров. Тушить его отправили сотрудников МЧС и рабочих с тяжелой техникой.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что к утру 12 апреля открытого горения на полигоне уже не заметно.

— Есть отдельные тлеющие очаги. Проводится отсыпка грунтом, — уточнили в ведомстве.

Полигон подожгли трое подростков. Они не нашли для прогулки лучшего места, чем свалка в 6 километрах от поселка. В администрации Локомотивного утверждают, что свалка находится под охраной, однако никто не помешал школьникам бродить среди отходов.

Подростки подожгли бумагу, потом попытались ее потушить, но до конца погасить огонь не смогли. Огонь начал распространяться и перерос в крупный пожар.

— Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей молодых людей, — рассказали в ГУ МЧС. С самими школьниками обещают провести серьезные воспитательные беседы.

Напомним, в Челябинской области с 12 апреля ввели особый противопожарный режим.

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