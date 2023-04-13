В Челябинске гибель женщины под колесами трамвая обернулась уголовным делом

Фото: Предоставлено КП-Челябинск

В Челябинске после наезда трамвая на женщину возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 30-летнего водителя трамвая подозревают в нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека.

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинска на контроль, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, женщина попала под трамвай 9 апреля на пешеходном переходе через рельсы на улице Горького. Она получила тяжелые травмы и умерла на месте происшествия.

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