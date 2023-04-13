Погибли 4 человека: в Челябинской области водитель иномарки сбил двух рабочих и протаранил машину дорожной службы

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Под городом Южноуральском в Челябинской области водитель Toyota сбил двух рабочих и столкнулся с автомобилем дорожной службы. В ДТП погибли четыре человека. Как сообщили региональном полицейском главке, сейчас на месте происшествия работают госавтоинспекторы.

— Водитель Toyota по неустановленным обстоятельствам сбил двух работников, осуществлявших ремонт проезжей части. После чего иномарка совершила столкновение с впереди стоящей грузовой машиной дорожной службы «УАЗ», в которой находился еще один сотрудник организации, — прокомментировали в полиции.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В результате ДТП погибли двое рабочих, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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