Падение девочки в колодец в Челябинской области обернулось уголовным делом

Фото: ЧП / ДТП Куса / Vk.com

После падения девочки в открытый колодец с арматурой в Кусе возбудили уголовное дело. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность объекта и должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасной эксплуатации указанного колодца, — прокомментировал представитель ведомства.

Свою проверку также проводит прокуратура Челябинской области. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за колодец, куда упала девочка.

— При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел накануне на улице Герцена. На дне колодца торчала арматура. Девочка выжила, но порезала себе щеку и получила ушибы. Ребенка вытащила наружу ее мама.

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