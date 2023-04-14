В Миассе 10-летний мальчик упал с высоты на заброшенной стройке

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области 10-летний школьник пострадал, играя с друзьями на заброшенной стройке. Инцидент произошел вечером 13 апреля в Миассе.

Мальчик упал с высоты почти 6 метров. При падении он получил серьезную травму бедра.

Приятели пострадавшего школьника убежали со стройплощадки, увидели поблизости полицейских и попросили у них помощи. Сотрудники МВД вызвали врачей и спасателей.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Первую помощь мальчику оказали прямо на стройплощадке.

— Затем, при помощи спинального щита и альпинистского снаряжения, постоянно контролируя состояние раненного, подняли ребенка наверх из строительных конструкций и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Мальчика увезли в больницу.

Напомним, в Кусе накануне пятилетняя девочка свалилась в колодец.

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