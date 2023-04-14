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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 5:38

«Мрут из-за добычи золота»: южноуральцы заявили о гибели лебедей на озере Курасан

Прокуратура проверит информацию о гибели лебедей из-за добычи золота в Челябинской области
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мертвых лебедей нашли на озере Курасан. Фото: соцсети

Мертвых лебедей нашли на озере Курасан. Фото: соцсети

Прокуратура Челябинской области проверит информацию и гибели лебедей на озере Курасан. Информация об мертвых птицах появилась накануне в социальных сетях. Жители Верхнеуральского района рассказали, что трагедия случилась из-за добычи золота. Якобы в трубе, через которую сливаются отходы, произошла утечка, и озеро загрязнилось.

— В связи с публикацией прокуратурой области совместно с Министерством экологии региона организована проверка указанного факта, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Если утечка будет доказана, виновные лица будут привлечены к ответственности.

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