«Мерзость» или современное искусство? В Кыштыме спорят из-за демонтажа скульптуры «Дразнилка»

Фото: администрация Кыштыма

Жители Челябинской области поспорили из-за необычной скульптуры. Арт-объект под названием «Дразнилка» демонтировали в Кыштыме, теперь горожане обсуждают, стоит ли возвращать его на место.

Скульптуру создал художник Иван Горшков во время Уральской биеннале современного искусства в 2021 году. Она изображает сцену медеплавильного производства: металлург держит на плече огромное бревно-дразнилку. Такие бревна использовали, чтобы перемешивать содержимое плавильной ванны. По задумке автора, скульптура должна объединять в себе историю Кыштыма, промышленность, человеческое и природное измерения.

Фото: администрация Кыштыма

Накануне «Дразнилку» сняли с привычного места на реке Кыштымка (металлический рабочий стоял со своим бревном прямо в воде). Арт-объект погрузили на грузовик и увезли.

В администрации Кыштыма сообщили, что так готовятся к благоустройству набережной. Чтобы получить финансирование, заявку подадут на федеральный конкурс. А пока для будущей работы нужно расчистить территорию — берега и русло Кыштымки.

«Дразнилку» временно увезли на соседнюю площадку Уральской биеннале, которая находится в Снежинске.

— После завершения работ по благоустройству набережной скульптура «Дразнилка» вернется в Кыштым и будет размещена на выбранной при участии жителей площадке, — сообщили в мэрии.

Под сообщением о благоустройстве набережной на странице мэрии в соцсети часов развернулась горячая дискуссия. Одни кыштымцы радуются планам по благоустройству, другие требуют не возвращать скульптуру в город, и убрать ее «подальше от глаз детей».

— Надеюсь, у властей хватит здравомыслия и смелости не возвращать эту мерзость в очищенную речку, — пишет жительница Кыштыма.

Фото: администрация Кыштыма

— Отвезите и больше не возвращайте! Нам такая «красота» в городе не нужна, — бурно возмущается еще одна горожанка.

— Пусть возвращается, — не соглашается третья участница обсуждения. — Мы к ней привыкли уже. Это ведь тоже какой-то этап в жизни города. Чем плоха «Дразнилк»? Когда будет набережная обустроена, она и смотреться по-другому будет.

— Приятно слышать, когда про Кыштым говорят, как про место, где развивают современное искусство. Ждем возвращения на место нашу «Дразнилку», — поддерживает другая жительница города.

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