В Магнитогорске толпа подростков набросилась с палками на прохожих

Полиция уже проводит проверку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске Челябинской области пожаловались на толпу подростков, которые ходили с палками и докапывалась до прохожих. Все произошло накануне вечером в парке недалеко от ТРК «Континент». Как рассказали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск», дело даже дошло до рукоприкладства.

— Мальчишки 14-16 лет начали безобразно выражаться в нашу сторону, а наши мужья сделали им замечание. После этого подростки начали ругаться с нашими мужчинами, прыгать и звать выйти «раз на раз». Вскоре на машинах подъехали их друзья постарше. Нас окружила со всех сторон толпа около 20-25 человек. При себе у них были палки, топоры, клюшки и камни. Мы сказали, что вызовем полицию, но они никак не отреагировали, — рассказала жительница Магнитогорска в соцсетях.

По словам женщины, ее мужа ударили несколько раз в челюсть. У него после произошедшего образовалась гематома.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что по информации в соцсетях уже проводится проверка. Сейчас ведется поиск свидетелей и участников конфликта.

— Обращаемся к жителям города: если вам что-либо известно о произошедшем, то просим сообщить информацию по телефону 102 или по номеру дежурной части районного отдела полиции 20-02-85, — заявили в УМВД Магнитогорска.

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