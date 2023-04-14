В Челябинской области обанкротившийся оборонный завод продали на торгах за 153 млн рублей

Завод занимается производством электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области реализовали на торгах имущество и производственные площадки «Южноуральского завода радиокерамики». Победителем аукциона стало ООО «ЮЗРК Групп». Фирма приобрела актив за 152 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Федресурс.

Завод находится в Южноуральске по адресу Заводская, 3. На аукционе реализовали не только корпуса и имущество предприятия, но и его транспорт: автомобили, автобусы, погрузчики, экскаватор и другая необходимая спецтехника.

Согласно правилам, победителю торгов запрещается продавать завод в течение пяти лет после покупки. Кроме того, он должен наладить производство и выполнять работы в рамках будущих оборонных заказов.

«Южноуральский завод радиокерамики» был основан в 1956 году. Первоначально на нем работало чуть более 1 тыс. человек. В середине 70-х предприятие расширилось и увеличило выпуск продукции. Однако в 2021 году завод признали банкротом из-за долгов.

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