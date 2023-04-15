Привезли в бутылках: в поселках Вишневая горка и Белый хутор под Челябинском второй день нет воды

Выдают по две бутылки в руки. Фото: ЮжУралВодоканал

В поселках Сосновского района Челябинской области, среди которых Вишневая горка и Белый хутор, уже второй день нет воды. В ЮжУралВодоканал объясняют, что проблема возникла из-за падения уровня воды в Шершневском водохранилище и, как следствие, снижения объемов поступления на станцию очистки.

Планировалось, что воду жителям поселков дадут на ограниченный период по расписанию. Но люди жалуются - в кранах пусто. ЮжУралВодоканал организовал подвоз воды в пятилитровых бутылках.

– 30 человек, 10 единицы техники, организуется подвоз бутилированной, питьевой и технической воды по микрорайонам, – сообщили в компании.

Жителей поселков такая мера тоже не устраивает. Ситуацию в чатах даже сравнили с блокадой во время Великой Отечественной войны.

– Ассоциация с блокадой во время ВОВ. Вода по часам, свет отключают, когда хотят, – прокомментировал один из жителей Белого хутора.

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