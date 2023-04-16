В Магнитогорске иномарка сбила 16-летнего самокатчика на пешеходном переходе

Водитель Skoda сбил самокатчика на пешеходном переходе. Фото: Интерсвязь

В Магнитогорске Челябинской области случилось очередное ДТП с участием самокатчика. На этот раз под колеса автомобиля попал 16-летний парень. Инцидент случился на пересечении улицы Бориса Ручьева и проспекта Карла Маркса. Подросток ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, когда его сбил водитель автомобиля Skoda.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, мальчишку сильно подбросило вверх, он буквально прокатился на крыше иномарки. Несмотря на жуткое зрелище, парень выжил. Он отделался травмами, и теперь лечится дома.

— В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в ГИБДД.

Кстати, кроме того, что парень поехал на красный сигнал светофора, он нарушил еще одно правило. На пешеходных переходах самокатчики вообще не должны ездить. Согласно правилам, им нужно спешиваться.

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