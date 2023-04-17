В Челябинске за неделю вспыхнуло более 120 пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске за неделю с 10 по 16 апреля произошло более 120 пожаров. Резко увеличилось число ландшафтных пожаров. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Александр Астахов.

– В регионе, в том числе и Челябинске, введен особый противопожарный режим. Запрещено сжигание костров и сухой растительности, в два раза увеличены штрафы с 10 до 20 тыс. рублей для физлиц и от 200 до 400 тыс. рублей для юрлиц, – напомнил Александр Астахов.

В пожарах получили травмы различной степени тяжести 4 человека, один горожанин погиб.

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