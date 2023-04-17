Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:24

В Челябинске за неделю вспыхнуло более 120 пожаров

Один человек погиб, 4 получили травмы
Олег КОСТЕНКО

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске за неделю с 10 по 16 апреля произошло более 120 пожаров. Резко увеличилось число ландшафтных пожаров. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Александр Астахов.

– В регионе, в том числе и Челябинске, введен особый противопожарный режим. Запрещено сжигание костров и сухой растительности, в два раза увеличены штрафы с 10 до 20 тыс. рублей для физлиц и от 200 до 400 тыс. рублей для юрлиц, – напомнил Александр Астахов.

В пожарах получили травмы различной степени тяжести 4 человека, один горожанин погиб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru