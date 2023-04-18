«Отныне не имеет права находиться в Колупаевке»: челябинский пивовар ввел санкции против Владимира Зеленского

Илья Ройтенберг. Фото: Илья Ройтенберг / vk.com

Президент Украины Владимир Зеленский больше не сделает глоток холодненького из челябинской «Лаборатории пива», не прогуляется по улицам «деревни в городе» - Колупаевки и не купит землю на улице Карпинского. Так распорядился известный пивовар Илья Ройтенберг, который ввел санкции против политика.

– Я ввожу санкции против гражданина Украины Владимира Зеленского (25.01.1978.). Отныне он не имеет права приобретать пиво нашей пивоварни, находиться на территории Колупаевки и приобретать земельные участки на ул. Карпинского.

Введенные Ройтенбергом ограничения стали ответом на санкции, которые Зеленский ввел против челябинского стронгмена Михаила Кокляева и биатлонистки Светланы Ишмуратовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru