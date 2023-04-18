Заведующая детсада премировала свою дочь-воспитателя, а остальных сотрудников оставляла без денег

Заведующая похитила более 400 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

В Челябинске будут судить заведующую детского сада, которая проводила махинации с зарплатами сотрудников. С 2017 по 2019 год она стабильно премировала свою дочь, которая работала воспитателем, а вот о других совсем не заботилась. Формально она выписывала премии всем работникам, но в итоге изымала себе. Кроме этого, однажды она похитила деньги, предназначенные инструктору по гигиеническому воспитанию.

Все нечистые дела заведующей вскрылись. Оказалось, что таким образом она «заработала" больше 400 тысяч рублей. Теперь за все это придется отвечать перед судом.

— Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru