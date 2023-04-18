СК возбудил уголовное дело после отравления подростка вейпом в Челябинской области

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственные органы возбудили в Челябинской области уголовное дело после отравления 13-летнего подростка вейпом. Расследование ведется по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — уточнили в ведомстве.

Напомним, подросток в течение нескольких дней курил дома вейп. Юноше стало плохо, и он потерял сознание. В ужасающем состоянии школьника обнаружила его старшая сестра. К тому моменту парень трясся в судорогах, из носа текла кровь, и все это сопровождалось рвотой. Девушка сразу же позвонила в скорую помощь. В итоге пострадавшего решили транспортировать на вертолете в областную больницу.

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