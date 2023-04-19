В Копейске решили не устраивать салют 9 мая

Фейерверка в Копейске не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Копейске в 2023 году празднование Дня Победы обойдется без салюта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Фейерверк не запланирован, поэтому ограничения дорожного движения не будет, — уточнили в мэрии города.

В прошлом и позапрошлом годах фейерверки в День Победы в Копейске устраивали.

Оргкомитет пока обсуждает мероприятия, которые все же планируют провести 9 мая. Это митинг с возложением венков к Вечному огню, парад по проспекту Победы, турнир по боксу, «реконструкция танцплощадки с довоенными танцами», а также коллективное исполнение «Гимна Победе».

1 мая собираются отметить традиционной легкоатлетической эстафетой и велогонкой. На маршруте забега сейчас делают ямочный ремонт, чтобы спортсменам не пришлось спотыкаться.

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