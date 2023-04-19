Ирина Текслер позвала магнитогорцев «ухнуть» во время съемок видеоклипа

Сводный хор выступит возле знаменитого монумента. Фото: Ирина Текслер (ИН)/t.me

В Челябинской области готовятся снять видеоклип с участием массовки и огромного количества профессиональных артистов. Проект анонсировала жена губернатора Ирина Текслер.

По ее словам, к съемкам присоединятся исполнители Челябинской филармонии, Театра оперы и балета, оркестра «Малахит», Челябинского камерного хора и других коллективов, а также студенты и волонтеры.

Поучаствовать в создании клипа могут жители Магнитогорска. Съемки начнутся в 14:00 19 апреля у монумента «Тыл – фронту».

— Мне нужна тысяча человек, — заявила Ирина Текслер. — Если есть возможность – присоединяйтесь! С собой бутылку воды и терпение, не менее двух часов будет идти съемка!

В администрации Магнитогорска рассказали, что клип будет на бурлацкую песню «Эй, ухнем», а весь проект приурочен к Дню Победы.

— В ролике будет показана ценность профессий разных людей, проживающих в Челябинской области, общий порыв и внутренний голос, — заявили в пресс-службе мэрии.

Для желающих поучаствовать в съемке клипа есть ограничения. Во-первых, на площадку допустят только тех, кто старше 16 лет. Во-вторых, участников просят избегать заметных и ярких нарядов: надеть требуется одежду темных или нейтральны х цветов, без ярких и неоновых оттенков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.