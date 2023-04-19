Горело в десятках метров от домов: в Челябинской области с трудом потушили пожар, угрожавший трем деревням

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный ландшафтный пожар случился 18 апреля в Кунашакском районе.

Днем в километре от деревни Малый Кунашак загорелись камыш и сухая трава. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Дул сильный ветер, разгоняя пламя. Огонь вскоре подошел на несколько десятков метров к окраине Малого Кунашака.

— Существовала реальная угроза распространения огня сразу на несколько населенных пунктов – Малый Кунашак, Сарыкумляк и Ибрагимова, — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Справиться с огнем пытались пожарные, добровольцы, сотрудники лесничества. Из сельской администрации выслали семь тракторов, чтобы опахать границы пожара.

Остановить распространение пламени получчилось только вечером. Совместными усилиями удалось не допустить перехода пожара на дома. Всю ночь сотрудники МЧС дежурили возле деревни, опасаясь, что огонь разгорится вновь. К счастью, этого не случилось.

Затронутая пламенем площадь в итоге составила 24 гектара. Сейчас стараются выяснить, из-за чьей небрежности начался пожар.

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