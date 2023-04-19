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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:53

Челябинцам на карту возвращаются деньги за покупки. Что произошло?

Жителям Челябинска на карту возвращаются деньги за покупки
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Деньги возвращают пользователям банка Tinkoff

Деньги возвращают пользователям банка Tinkoff

Фото: Даниил ОПАРИН

Некоторые жители Челябинска заметили сегодня удивительную вещь: на банковскую карту за покупки возвращаются деньги. Причем все это случилось у пользователей банка «Тинькофф».

— Еду в такси, смотрю, больше двух тысяч рублей вернулось на карту. Якобы за отмену покупки, — рассказал челябинец Александр.

Мужчина зашел в историю переводов и обратил внимание, что вернулась сумма, потраченная 11 апреля. Оказалось, что это не благотворительность со стороны банка, а обычный сбой. В скором времени его обещают устранить и заново списать деньги.

— Отменили операцию, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся, — рассказали в службе поддержки банка.

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