Деньги возвращают пользователям банка Tinkoff Фото: Даниил ОПАРИН

Некоторые жители Челябинска заметили сегодня удивительную вещь: на банковскую карту за покупки возвращаются деньги. Причем все это случилось у пользователей банка «Тинькофф».

— Еду в такси, смотрю, больше двух тысяч рублей вернулось на карту. Якобы за отмену покупки, — рассказал челябинец Александр.

Мужчина зашел в историю переводов и обратил внимание, что вернулась сумма, потраченная 11 апреля. Оказалось, что это не благотворительность со стороны банка, а обычный сбой. В скором времени его обещают устранить и заново списать деньги.

— Отменили операцию, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся, — рассказали в службе поддержки банка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru