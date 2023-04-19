«Водитель чудом выжил»: Toyota вылетела с трассы прямо в дерево и загорелась

Автомобиль вспыхнул в лесу неподалеку от Озерска. Фото: соцсети

На трассе в Челябинской области случилось страшное ДТП, в результате которого вспыхнул автомобиль. Неподалеку от Озерска мужчина за рулем Toyota вылетел с дороги и врезался прямо в дерево. После удара машина загорелась, огонь становился все сильнее.

К счастью, мимо проезжали другие водители. Они увидели полыхающую легковушку, вытащили пострадавшего и отнесли подальше от огня. Своими силами южноуральцы пытались потушить пламя, но все было бестолку.

В итоге приехали сотрудники МЧС — они справились с огнем. Водителя с травмами передали медикам, он выжил.

— Мы ехали в Татыш, люди останавливали машины и просили огнетушители. Горела машина страшно, парня отнесли подальше, все помогали. Люди неравнодушные, моя дочь держала ему голову и руки, пока не приехала скорая. Жутко, — рассказала о случившемся очевидец Надежда Коршунова.

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