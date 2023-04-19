В Челябинской области из шахты эвакуировались более 300 рабочих во время пожара на глубине 520 метров

В момент пожара в шахте работали 347 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 апреля, на территории Узельгинского ГОКа в Челябинской области загорелся погрузчик. Пожар произошел в шахте на глубине 520 метров, где работали 347 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

— Самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В месте, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий. Он не пострадал и был поднят на поверхность отделениями военизированной горноспасательной части, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В настоящее время проводится тушение пожара. На месте работают 10 горноспасателей и 2 единицы техники.

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