В Челябинской области завели уголовное дело на лидера ячейки запрещенной секты

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении организатора ячейки секты «Свидетели Иеговы»* (запрещена и признана экстремистской на территории РФ). Преступные действия мужчины выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что подозреваемый осуществлял пропаганду деятельности секты в одном из населенных пунктов. Он вовлекал в свою организацию южноуральцев. Вместе с членами секты мужчина изучал статьи и литературу, которые содержали высказывания, унижающие человеческое достоинство и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой.

Мужчине грозит наказание по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.

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