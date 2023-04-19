В Челябинске возле городского бора построят жилой комплекс со школой, детсадом и многоуровневой парковкой

Дома будут возводить в 2023-2025 годах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске рядом с городским бором построят жилой комплекс. На территории бывшего профилактория в границах улиц Худякова и Лесопарковой планируется возвести пять жилых домов со школой, детсадом и многоуровневой парковкой. За работы будет отвечать ООО «Солнечное». На следующей неделе пройдут публичные слушания по проекту. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

— Провести публичные слушания 27 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска, — указано в опубликованном постановлении главы города.

План межевания. Источник: сайт мэрии Челябинска

Планируется, что школа в новом ЖК сможет принять от 226 до 665 учеников. Детский сад разместят в одном из жилых домов – он будет вместимостью от 93 до 104 мест. В документации по планировке территории указано, что все параметры уточнят при рабочем проектировании. Что касается многоуровневой парковки, то она рассчитана на 586 мест.

Строительство нового ЖК будет вестись в 2023-2025 годах. Ориентировочно в нем будет жить порядка 1556 человек.

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