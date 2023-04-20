В Челябинске на Радоницу запустят автобусы до кладбищ

Уехать на Градское и Преображенское кладбища можно будет с улицы Чичерина Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы 22, 23 и 25 апреля смогут добраться до городских кладбищ на автобусах. Радоница в 2023 году выпала на рабочий день — вторник 25 апреля. Многие горожане отправятся навестить места упокоения близких в выходные перед родительским днем.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», в субботу и воскресенье, 22 и 23 апреля на Градское кладбище можно будет уехать автобусом №94 с улицы Чичерина.

Он будет отправляться через каждые 15 минут с 10:00 до 18:00.

С 9:30 до 18:30 в выходные будет работать автобус №95 «Чичерина – Преображенское кладбище». Он станет курсировать с интервалом в 60 минут.

25 апреля автобус №94 «Чичерина – Градское кладбище» станет отправляться каждые 6-12 минут. Воспользоваться им можно будет с 9:00 до 19:00.

Автобус №95 до Преображенского кладбища станет ходить каждые 15-30 минут. Время его работы в Радоницу — с 9:00 до 19:00.

Посадка в оба автобуса на улице Чичерина будет проходить с платформы за трамвайным кольцом.