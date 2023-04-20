В Челябинске 1 мая запустят детскую железную дорогу

Детская железная дорога будет работать пять дней в неделю Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 1 мая начнет работу детская железная дорога в парке имени Гагарина. Стартовый рейс со станции Звездной назначен на 11:00.

Перевозить пассажиров по парку летом 2023 ода будут два состава — «Юность» и «Южноуралец».

Со среды по пятницу первый рейс детской железной дороги будет отправляться со станции Солнечной 10:36, а последний в 16:46.

По выходным и праздникам первая поездка будет начинаться в 11:01, а последняя в 17:01.

По понедельникам и вторникам дорога не работает.

Дети младше трех лет смогут кататься по парку бесплатно. Для детей с 3 до 10 лет билеты будут стоить 100 рублей (в одну сторону) и 150 рублей (туда и обратно). Всем остальным пассажирам нужно будет платить по 150 рублей за поездку в одном направлении и по 200 за билет туда и обратно.

Как уточнили в пресс-службе ЮУЖД, в этом сезоне практику на мини-поездах будут походить более 800 юных железнодорожников.