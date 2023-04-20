В Челябинской области годовая инфляция снизилась до 3,6%

По прогнозу Банка России, инфляция в стране в этом году составит 5–7%, а в 2024 году вернется к 4%. Фото: Татьяна РАСЮК

В марте годовая инфляция в Челябинской области снизилась до 3,6% после 10,2% в феврале. Такая особенность связана с эффектом высокой базы прошлого года, когда из-за ослабления рубля выросли цены на товары и услуги, поднялся ажиотажный спрос, а также нарушились цепочки поставок импортных товаров. Об этом сообщили в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

В продовольственном секторе на замедление годового роста цен на свинину и мясо птицы повлиял не только эффект высокой базы, но и увеличение объемов производства. И точно по такой же причине снизился уровень роста цен на молочную продукцию. Хороший урожай пшеницы повлиял на замедление годового роста цен на макароны, а мука и вовсе сейчас стала продаваться дешевле.

Одной из причин снижения инфляции в непродовольственном секторе стало расширение предложения автомобилей азиатских брендов. Свою роль здесь также сыграли увеличение поставок через параллельный импорт и умеренный потребительский спрос. Кроме того, автошины и детские кресла сейчас стали стоить дешевле, чем это было в марте прошлого года. Точно такая же ситуация наблюдает на рынке электротоваров и компьютерной техники.

В сфере услуг на замедление роста цен повлияла ситуация с турпоездками. В прошлом году цены на поездки за границу существенно повысились из-за ослабления рубля и сокращения числа доступных направлений. В марте этого года по сравнению с февралем цены на туры в среднем даже снизились, что и отразилось в замедлении годового роста цен на зарубежные поездки.