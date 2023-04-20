В Челябинской области изменится расписание пригородных поездов на майские праздники

Изменения в расписании коснутся двух поездов. Фото: ЮУЖД

На майские праздники в Челябинской области поменяется расписание двух пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Так, поезд № 6004 «Полетаево-1 – Челябинск» был отменен 1,8 и 9 мая. В рабочие дни между праздниками он будет курсировать по расписанию (отправление в 7:41).

Поезд № 6048 «Златоуст – Челябинск» был отменен 30 апреля и 7 мая. Однако его рейсы состоятся 1 и 9 мая (отправление в 17:43).

Остальные пригородные поезда будут курсировать по расписанию.