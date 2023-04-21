В Челябинске оштрафуют подрядчиков, чьи маршрутчики не вышли на рейс из-за празднования Ураза-байрам

На остановках автобусов не было, зато они появились на парковках вокруг мечетей. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске применят штрафные санкции к подрядчикам, которые не заменили водителей, не вышедших на рейс из-за празднования Ураза-байрам. Об этом КП-Челябинск рассказал заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

– Ко всем перевозчикам, кто нарушил расписание движения транспортных средств, будут применены штрафные санкции. Мы все понимаем, у людей праздник, но подрядчик должен был вывести на маршрут другой водительский состав, – рассказал Игорь Абрамовских.

Штрафные санкции по отношению к подрядчикам будут применяться индивидуально, в зависимости от условий договора.

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