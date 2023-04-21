В Челябинске построят футбольный манеж за 299 млн рублей

На поле одновременно тренироваться соут до 40 учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске собираются построить крытый футбольный манеж. За работу по его проектированию и возведению готовы заплатить до 299 млн рублей.

По данным портала госзакупок, манеж будут строить на улице Худякова, на территории областной спортшколы по футболу. По соседству проходит граница городского бора.

От подрядчика требуют спроектировать и создать футбольное поле с искусственным покрытием размером 40 на 60 метров. Рядом нужно оборудовать вспомогательные: раздевалки, медицинский кабинет, технические и комнаты для административного и технического персонала, а также тренажерный зал для спортсменов.

На манеже должны появиться также трибуны для 50-80 зрителей.

Закончить строительство необходимо уже в декабре 2023 года.